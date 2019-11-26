Akşener: "Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz"
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Akşener: "Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz"

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Salondakilerle tokalaşması Salondaki katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup...

26.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:53
Akşener:

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in gelişi

Salondakilerle tokalaşması

Salondaki katılımcılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Akşener: "Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz"
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