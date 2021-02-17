Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı alıkonmuş, kaçırılmış evlatlarımıza 'esir' diyemez" dedi.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, sözlerine "Yine kara günlerdeyiz. Kahraman şehitlerimizin aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun." diyerek başladı.

"Ülkeyi yönetenler devlet adabına, devlet edebine, devlet idaresinin sorumluluğuna uygun davranmasalar da biz sözlerimizi seçerek konuşacağız." ifadelerini kullanan Akşener, "On şehrimizde şehit cenazesi vardı, on şehrimize ateş düştü. Gara'da lanet, şerefsiz, alçak, hangi iğrenç sıfatları söylersek söyleyelim, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon milli bir meseledir. Dolayısıyla üzerinde konuşan herkesin sözlerine dikkat etmesi gerekir." dedi.

Ancak bu dikkatin, yapılan yanlış varsa üzerini örtmek için bahane olamayacağını belirten Akşener, "Başarılı operasyonların haberini kendi verip felaketlerin açıklamasını bakanlara, valilere havale etmek, devletin değil algının yönetimidir." diye konuştu. Akşener, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu tür operasyonları başarıyla yürüten, dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin neden böylesi bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Çok daha beter cehennemlere sessizce süzülüp teröristin hakkından gelip güvenle çıkan kahramanlarımızın, bu kez neden böyle bir sonuçla karşılaştığını anlamak isteriz. Bu işte siyasetin parmağı var mı yok mu bilmek isteriz. Siz şehit anasını kongreye canlı bağlayıp, felaketten siyaset devşirme peşinde koşabilirsiniz, biz koşamayız. Siz sosyal medyada, Meclis kürsülerinden linç kampanyaları başlatıp şehitlerimizi sizden olmayana saldırmak için araç yapmaya cüret edebilirsiniz, biz edemeyiz. Siz, ülkemize yaşattığınız her felakette takındığınız aymaz tavırla 'şov devam etmeli' diyebilirsiniz, biz diyemeyiz, demeyeceğiz.

Bu olayların ardından özellikle devleti idare edenlerin her sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Devleti idare edenler, terör örgütünün alıkoyduğu evlatlarımıza 'esir' diyemez. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı alıkonmuş, kaçırılmış evlatlarımıza 'esir' diyemez. Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için 'esir' kelimesini kullanamaz.

Siz hiç yabancı devlet görevlilerinin, İsrail'in, ABD'nin, başka ülkelerin, kaçırılan vatandaşları için 'esir' dediğini duydunuz mu? Ciddiyet sahibi görevlilerden bunu duyamazsınız. Çünkü bunun sebebi vardır. Esir, savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor, Türkiye terörle mücadele ediyor. Buradan sayın Erdoğan'ı şiddetli uyarıyorum: Şuursuz şuursuz, keyfine göre söylediğin her söz, ileride karşımıza çıkar ve senin iş bilmezliğinin faturasını bu aziz millet öder. Unutma, sen bu devleti 83 milyon adına temsil ediyorsun, işini ciddi yapacaksın, ağzından çıkana dikkat edeceksin."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden