Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kimse heveslenmesin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kimse heveslenmesin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve dava arkadaşlarına sabır diledi. Geçtiğimiz hafta Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ettiğini hatırlatan Akşener, önce İkizdereli vatandaşların "doymak bilmez müteahhitlerin yağmasına karşı" gösterdikleri şerefli duruşa destek olduklarını ve cennet doğaya sahip çıktıklarını belirtti.

Sonrasında da İkizdere ve Çayeli esnafının dertlerini dinlediklerini anlatan Akşener, "Bize büyük misafirperverlik gösteren İkizdereli, Çayelili kardeşlerime, bir kez de bu kürsüden teşekkür ediyorum. Milletimizin en önemli hasletlerinden biri olan ev sahipliğini, Karadeniz'in mertliğine yakışır şekilde yerine getirdiler. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Akşener ziyareti sırasında bazı provokasyon girişimleri olduğunu ancak Rizeli dava arkadaşlarının buna prim vermediklerini aktararak "Bazen bu tür siyasi işler olur. Tırnak içi işler olur. Bunu bilirsiniz ama, ama... Ama bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini asla kabul etmem. Kimse heveslenmesin, bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim, hele Rizeliden bana hiç zarar gelmez." diye konuştu.

Akşener, "Benim Rize'ye gitmem provokasyonmuş. Neymiş efendim? Esnaf gezmeyecekmişim. Bak sen hele… Sayın Bahçeli, en gezmezsem, kim gezecek muhterem? Büyük ortağın saraydan çıkmıyor, ortada yok. Sen zaten hiç yoksun. Ben de gezmezsem, bu esnafı kim gezecek kim. Milletimizin derdini kim dinleyecek? Buradan sormak istiyorum? En son ne zaman esnaf ziyareti yaptın? En son ne zaman çiftçinin elini sıktın? En son ne zaman işsize iş buldun? En son ne zaman milletin derdini merak ettin? Bizim ayakkabılarımız eskimeye devam ediyor ve eskitmeye devam edeceğiz. Sen iktidarın küçük ortağısın. Madem bizim esnafa gitmemizden rahatsızsın, o zaman bir zahmet, o çok değerli koltuğundan kalkacaksın, milletinin ayağına gideceksin" değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı