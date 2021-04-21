Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, Atatürk'ün "Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." sözleriyle başladı.

Büyük Atatürk'ün, 101 yıl önce milletin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bu sözlere ilan ettiğini belirten Akşener, bayramın adına, milli egemenliğin yanına çocuğun eklenmesini ise "23 Nisan'ı, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak, çok defa yapıldığı gibi, onlara eziyet edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir." ifadeleriyle açıkladığını kaydetti. Akşener, şunları söyledi:

"101 yıl öncesinden gelen öngörüye bakar mısınız? Vizyondaki büyüklüğe bakar mısınız? Devlet insanlığına bakar mısınız? Cumhuriyeti kuranlar, bundan 101 yıl önce, bu iki kötülüğün altını çizerek, ortaya, millet iradesiyle evlatlarımızı bir araya getiren, böyle bir vizyon koyarken, 101 yıl sonra bugün ise maalesef, millet iradesini hiçe sayan bir iktidarla ve çocuklarımıza yapılan her tür kötü muameleye sessiz kalabilen, çirkin bir anlayışla yüz yüzeyiz. Ne kadar yazık değil mi? Nereden nereye? 101 yıl önce ve 101 yıl sonra. 19. yüz yıldan 21. yüzyıla. O büyük vizyonu, o kutlu ülküyü, 2 gün sonra, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağımız bu günlerde mumla arıyoruz. Ama umutsuzluğa mahal yok. O büyük vizyonun, o kutlu ülkünün bayraktarları olan bizler hala buradayız. Bizlere, bu yüce meclisi ve Cumhuriyeti armağan eden kahramanlarımızın, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah, bizi onlara karşı mahcup etmesin. Rabbim bize, milletçe hak ettiğimiz zengin, mutlu ve huzurlu Türkiye'de nice 23 Nisan'ları, coşku ve gururla kutlamayı nasip etsin."

"Meşhur inadıyla bildiğini okumaya devam etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin "millet menfaatine söylenmiş hiçbir söze kulak asmamak gibi garip ve zararlı bir huyu" olduğunu iddia eden Akşener, milleti ilgilendiren her konuda olduğu gibi salgın konusunda da ilk günden beri tüm uyarıları yaptıklarını söyledi.

Akşener, bilim ne derse desin, tıp ne derse desin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bildiğini okumaya devam ettiğini, vatandaşlara "maske, mesafe" dediği ancak kendisinin lebaleb kongreler düzenleyip kovid elçiliğine soyunduğunu savundu. Akşener, şöyle konuştu:

"Bilim '15 gün tam kapanma' dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim '28 gün kapanma şart' dedi, kendisi oralı bile olmadı. En son geçen hafta, yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada. Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor. Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. E tabi haliyle, 128 milyarı kaybeden, powerpoint sunumlarının efendisi damat bakan da kayıp."

Türkiye'de sürekli birileri ve bir şeylerin, bir zamanlar var olanların birer birer, unutulmaması gereken şeylerin iktidarın yapay gündemleriyle kaybolup gittiğini ileri süren Akşener, bu sırada olanın millete olduğunu ancak milletin dertlerinin yapay gündemlere kurban edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Akşener, "AK Parti iktidarının, ülkemize kaybettirdiklerini unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı