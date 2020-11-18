Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul'daki tablo tam bir felaket. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine, hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük, 21 daha uygundur da ekonomi açısından kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, Samsun Çarşamba'ya selam göndererek başladı.

Çarşamba Ovası'na yapılmak istenen Biyokütle Enerji Santrali'ne karşı, büyük bir mücadele verildiğini belirten Akşener, yerel mahkemenin 10 Mayıs'ta inşaatı durdurup ÇED raporu istediğini, ancak Danıştay'ın kararı bozduğunu ve bilirkişi raporu istediğini anlattı.

Akşener, bilirkişi heyetinin şu anda orada olduğunu belirterek, "Önemli bir tarım alanımız olan Çarşamba Ovası'nı korumaya veya betona teslim etmeye bu heyet karar verecek. İYİ Parti olarak, tarım arazilerimize göz dikenlerin karşısındayız. Milletvekillerimizle, Samsun teşkilatımızla süreci takip edeceğiz. Allah'ın izniyle Çarşamba Ovamızı betona ve ranta feda etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37'inci yılını kutlayan Akşener, Rauf Denktaş'ı rahmetle ve minnetle andı.

Maraş kararı için emeği geçen herkese teşekkür eden Akşener, "Kuzey Kıbrıs topraklarının her bir santimetrekaresinde, söz ve yetki hakkı Kıbrıs Türkleri'nindir. İYİ Parti olarak her hal ve koşulda, daima kardeşlerimizin yanında olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki, o kutlu gün gelecek, dünya Kuzey Kıbrıs gerçeğini tanıyacak. Çünkü biz biliyoruz ki, Kıbrıs Türktür, Türk kalacak." ifadelerini kullandı.

"Milletimizde bir güven bunalımı oluştu"

Pandemi tehdidinin arttığı bugünlerde, Türkiye'nin atacağı her adımın, bugünü olduğu kadar, yarını da etkileyeceğinin altını çizen Akşener, böyle günlerde, devletin ciddiyetle önlem alması, millete güven vermesinin önemine işaret etti.

Böyle zamanlarda vatandaşın devletine güvenmek istediğini dile getiren Akşener, ancak millette bir güven bunalımı oluştuğunu söyledi.

Vatandaşı, böyle bir tehlikeyle ilgili olarak, açık ve doğru bilgilendirmek gerektiğini ifade eden Akşener şöyle devam etti:

"Bu iş, siparişle ürettirdiğiniz, sahte enflasyon hesabına benzemez. Söz konusu olan vatandaşımızın sağlığıdır, hayatıdır. Pandeminin ilk gününden bu yana, samimiyetine inandığımı ifade ettiğim sayın Sağlık Bakanı'nın zor durumda olduğunu görüyorum. Ekonomideki her rakamla, kafalarına göre oynayıp, yanlış hikayeler yazan bu iktidarın, pandemi konusunda da benzer bir alışkanlık edindiğine şahit oluyoruz.

İktidarın, milletimize akşam üstleri açıkladığı rakamlar, maalesef artık inandırıcı değil. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi rakamları ortada. Mesela geçtiğimiz hafta sonu, 14 Kasım Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı, tüm Türkiye'deki, pandemi kaynaklı can kaybını, 92 olarak açıkladı. Oysa aynı gün, defin raporlarına göre, sadece İstanbul'da, salgın hastalık dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 164. Yani sadece İstanbul'da, Bakanlık rakamlarının iki katı insanımızı kaybetmişiz. Yine Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, pandeminin başından bu yana, Türkiye'de toplam, 11 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına göre, 14 Kasım tarihine kadar, sadece İstanbul'da, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 872. Bu işte bir gariplik var. Çünkü şeffaflık yok, dürüstlük yok."

"Siyasi hesaplarınız, vatandaşlarımızın sağlığından önemli değildir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artık bir karar vermesi gerektiğini kaydeden Akşener, "Salgının ilk gününden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına gölge düşürmemek için, gerçekleri milletimize anlatması gerekiyor. Çünkü gerçekleri bilmek en doğal hakkımız. Bizi ilgilendireni, bizden saklayamazsınız. Siyasi hesaplarınız, vatandaşlarımızın sağlığından ya da canından önemli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İktidara seslenen Akşener, "Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul'daki tablo tam bir felaket. Söz konusu olan, vatandaşlarımızın canı. Burada başka hesaplar yapılmaz. Hele siyasi hesap hiç yapılmaz. Çok geç olmadan, uzmanlara kulak verin. Akla, bilime kulak verin. Dün akşam açıkladığınız yarım yamalak tedbirler yerine, hiç vakit kaybetmeden, 14 günlük, 21 daha uygundur da ekonomi açısından kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin." çağrısında bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz