Akşener: "İYİ Parti'nin çözümleri hazır, İYİ Parti iktidara hazır"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (7 SON)