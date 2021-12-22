Akşener: "İYİ Parti'nin çözümleri hazır, İYİ Parti iktidara hazır" - Haberler
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Akşener: "İYİ Parti'nin çözümleri hazır, İYİ Parti iktidara hazır"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden inmesi TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (7 SON)

Akşener: İYİ Parti'nin çözümleri hazır, İYİ Parti iktidara hazır

Akşener: İYİ Parti'nin çözümleri hazır, İYİ Parti iktidara hazır

Akşener: İYİ Parti'nin çözümleri hazır, İYİ Parti iktidara hazır

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

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