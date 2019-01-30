Akşener: İyi Parti'nin Çekilmek İstendiği Çukura Girmeyeceğiz (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz İYİ Parti'nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğiz. HDP ile ahbaplığı ben hiç yapmadım. Bizim partimizi HDP'den kimse bu zamana kadar ziyaret etmedi. Sonuç itibarıyla ne bizim HDP'ye ne onların bize böyle bir talebi oldu" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen 'Yunanistan'la Nüfus Mübadelesi'nin 96'ncı Yıl Dönümü' programına katıldı. Akşener, program sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesi ile başlayan tartışmayı faydalı bulmadığını söyledi. 12 Eylül 1980 darbesinde her çeşit acının yaşandığına dikkat çeken Akşener, "Yalnız herkesin ağzında, yani hem o dönemin devrimcilerinin hem Ülkücülerinin Sayın Soyer ile refleks gösterebileceğini duyuyorum. Bu bir kenara, 1999 seçimlerinden sonra benim de çok olumlu bulduğum bir adım atmıştı Sayın Bahçeli. DSP ile yani 1980 öncesinin başbakanı olan rahmetli Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'in hakaretamiz ve incitici sözlerine rağmen iktidar oldular. Hatta DYP ve Refah Partisi'ne de o zaman 'Dinlensinler' diyerek kapıları kapatmıştı. ve o zaman gördük ki bir helalleşme olmuştu. Dolayısıyla o gün bu davranışı yapan Sayın Bahçeli'nin tavrı olumluydu. Bugün özellikle AK Parti'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Asabiyetin arkasındaki iş budur. Tunç Soyer meselesi bizim açımızdan kapanmıştır" diye konuştu.

'HDP İLE AHBAPLIĞI BEN HİÇ YAPMADIM'

HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday göstermeme kararı sonrası çıkan 'HDP; CHP ve İYİ Parti'ye destek verecek' haberlerine tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti'nin çekilmek istendiği çukura girmeyeceğiz. HDP ile ahbaplığı ben hiç yapmadım. Bizim partimizi HDP'den kimse bu zamana kadar ziyaret etmedi. Sonuç itibarıyla ne bizim HDP'ye ne onların bize böyle bir talebi oldu. İstanbul'da yüzde 12,6 civarında HDP'nin oyu var. Bütün mesele AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmemek için HDP oylarına talip olması. Bu yanlış bir şey değil. Ancak bir taraftan talep olduğunuz bir siyasi partiyi başkaları üzerinden şeytanlaştırırken diğer taraftan da oyuna talip olmak ve bir diğer taraftan diğer iktidar partisinin buna göz yumması en basit tanımıyla son derece ahlaksız bir tavırdır. Açık, dürüst bir şekilde 'Ben HDP'nin oylarına talibim' diyebilirsiniz. Üç kere 'çözüm süreci', 'demokratik açılım' gibi işler yaptınız. 'Akil adamlar' koydunuz. Bütün bunları yapan İYİ Parti ve Meral Akşener değil." - Ankara

Kaynak: DHA