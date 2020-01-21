: Akşener, İYİ Parti Korkuteli üyeleriyle bir araya geldi

21.01.2020 23:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 23:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Elmalı ve Korkuteli ilçelerini ziyaret etti.

Akşener, Elmalı ilçesinde esnaf ziyaretlerinin ardından Belediye Meydanı'nda halka hitap etti.

Antalya'nın ilçelerini 2 gündür gezdiğini dile getiren Meral Akşener, vatandaşlardan aldığı tüm sorunları TBMM gündemine taşıyacağını bildirdi.

Emeklinin, işçinin durumundan haberdar olduklarını belirten Akşener, asgari ücretle geçinen insanların da açlık sınırında bir yaşam sürdüğünü savundu.

31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına da değinen Meral Akşener, "Korku duvarına Elmalı'da bir tekme attınız, duvar yıkıldı. Şimdi o duvarın içinden yeni siyasi oluşumların çıkması söz konusu. Sebebi sizsiniz. Belki de cesaret aşıladınız. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Elmalı Belediye Başkanlığını ziyaret eden Akşener, burada muhtarlarla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Elmalı ziyaretinin ardından Korkuteli'ne geçti.

Partisinin Korkuteli teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Akşener, haziran ayına kadar tüm büyükşehirleri ve ilçelerini gezeceğini, vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Akşener, burada bir partilinin, "Seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için gece gündüz çalıştık, gecemizi gündüzümüzü yok ettik, oy topladık. Ona, dulun, yetimin, mağdurun gıda yardım kartını kessin diye mi kazandırdık?" sözü üzerine Böcek ile konuyu görüşeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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