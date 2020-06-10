Akşener: "İşlenmedik bir karış toprak bırakmayacağız"
İYİ Parti TBMM grup toplantısını takibe gelen basın çalışanlarının ateşlerinin ölçülmesi Salonda oturan İYİ Partili milletvekilleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ateşinin ölçülmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in salona girmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüdeki...
10.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:26
İYİ Parti TBMM grup toplantısını takibe gelen basın çalışanlarının ateşlerinin ölçülmesi
Salonda oturan İYİ Partili milletvekilleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ateşinin ölçülmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in salona girmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kürsüdeki konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: AA