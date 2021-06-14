Akşener'in ziyareti sırasında ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele verdi

Akşener'in ziyareti sırasında ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele verdi Meral Akşener Adana'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ve esnafı ziyaret etti.

Akşener'in ziyareti sırasında ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele verdi

Meral Akşener Adana'da

ADANA - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ve esnafı ziyaret etti. Zeydan Karalar ziyareti sırasında ise ilçe belediye başkanı ve milletvekillerinin makama girmek için korumalarla verdiği uzun mücadele saniye saniye kameralara yansıdı.

Akşener, bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde karayolu ile Adana'ya geldi. Önce Ceyhan Belediyesi'ni ve ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Akşener, Karalar ve beraberindeki heyet belediyede makam odasına çıkarken, bu sırada Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP ile İyi Parti Milletvekilleri ve bazı basın mensupları içeri alınmadı.

Başkan Çetin ve milletvekilleri korumalar ile yaklaşık 5 dakika içeri girmek için mücadele verirken bu anlar İhlas Haber Ajansı tarafından kameralara saniye saniye yansıdı.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan memnun olduklarını söyledi.

Ardından kendisini bekleyen partililerle selamlaşan Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde de esnaf ziyareti yaparak kentten ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici