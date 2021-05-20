Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
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Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor

Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gergin geçen ziyaretinin ardından Çayeli ilçesinde de büyük tepki gördü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesindeki gergin geçen ziyaretinin ardından Çayeli ilçesinde de büyük tepki gördü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gergin geçen İkizdere ilçesindeki ziyaretinin ardından Çayeli ilçesine geçti. Çayeli ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Akşener, ziyaret sırasında geçtiğimiz günlerde sarf ettiği Netanyahu benzetmesi nedeniyle, büyük tepki gördü. Çok sayıda vatandaşın yoğun tepkisi üzerine çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tepkilerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretini tamamlayarak Rize il merkezine hareket etti. - RİZE

Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor
Akşener'in Rize programı gergin devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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