Akşener'in Mitinginde Cepçilik Yapan İsim, Şafak Sezer'in Ağabeyi Çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde yankesicilik yaptığı belirlenen ismin Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Trabzon mitinginde yankesicilik yapan Yavuz Sezer, Ankara'da yakalandı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ortaya çıkan Yavuz Sezer'in suç dosyası kabarık.
PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Trabzon'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü yaptığı mitingde İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik, kalabalıkta yankesici kurbanı oldu. Yankesicinin mitingde Halisçelik'in arkasından uzattığı eliyle kısa sürede cebine sokup, 1600 lira ile 400 dolarını aldı. Hızlı yankesici kalabalığı fırsat bilip, parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Miting sonrası cebinde parasının olmadığını fark eden Halisçelik, durumu hemen polise bildirdi.
160 SAATLİK GÖRÜNTÜ
Hasan Basri Halisçelik'in başvurusu üzerine harekete geçen güven timleri, miting alanı ve çevresindeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları ile gazetecilerin görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin eşkalini belirledi. Eşkal üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yankesicinin Yavuz Sezer olduğunu belirledi.
ANKARA'DA YAKALANDI
Ankara'da olduğu tespit edilen Yavuz Sezer, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturmada, tutuklanan Yavuz Sezer'in, komedyen Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ve benzer suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi.
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dolara müdahale üstüne müdahale haberleri geliyo merkez bankası müdahale ediyo ekonomistler tl yönünde iyimser konuşuyo piyasalar rahat SONUÇ:DOLAR4, 60 TLDEN GÜNE BAŞLADI ülkede hala her dediğimizi yiyen bi çoğunluk var zannediyolar sizi çakallar siziiiiiiii:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kardeşin ne suçu var yankesiciyi yazmanız yeterli gelmiyor mu?Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Kardeşide o yollardan geçme.Cevap Yaz 2 4 Yayından KaldırAH ULAN ŞÜKRÜ : Günahını alma milletin kardeşim gözünle gördünmüYayından Kaldır