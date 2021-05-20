Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik
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Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu sırada Akşener'e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Polis iki grubun arasına girerek önlem aldı. Polisin uyarısı ile tepki gösteren grup alandan ayrıldı. Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Akşener, Trabzon'a hareket etti.

Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik
Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik
Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik
Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik - Haberler
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