Akşener'in iftar programı başkanın öldürülmesi nedeniyle iptal

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yarın Konya'da katılacağı iftar programı, MHP'li Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun öldürülmesi olayı nedeniyle iptal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla, Konya İl Teşkilatı'nın yarın düzenleyeceği iftar programı iptal edildi. Konuyla ilgili teşkilatın yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce davetiyesini gönderdiğimiz ve Pazar günü yapılması planlanan iftar programımız, Doğanhisar ilçemizde meydana gelen elim hadise sebebiyle iptal edilmiştir."

Kaynak: DHA

- Konya