Akşener: "İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz"
AA - Politika
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İYİ Parti Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salonda bulunan partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.
İyi Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salonda bulunan partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (6)