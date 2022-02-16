Akşener: "İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz"

KDV indirimini olumlu karşılayan Akşener, hükümete bir de uyarıda bulundu

Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma şirketi başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek paylaştı

Cemevi, dernek ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek düzenleme: Ticarethane statüsünden çıkarılıyorlar

Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama