Akşener: "İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz" - Haberler
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Akşener: "İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz"

AA - Politika
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İYİ Parti Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salonda bulunan partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salonda bulunan partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (6)

Akşener: İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz

Akşener: İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz

Akşener: İktidarımızda, elektrik faturalarını kayıp kaçağın az olduğu bölgelerde düşüreceğiz

AA - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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