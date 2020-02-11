Akşener: "(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
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Akşener: "(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

11.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:19
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı 'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması

Akşener'in kürsüye çıkması

Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
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