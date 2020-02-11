Akşener: "(İdlib'te 5 askerin şehit edilmesi) Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
11.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in alkışlarla karşılanması
Akşener'in kürsüye çıkması
Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA