Akşener: Herkesi Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu bozmaya çağırıyorum (2)

'CİDDİYETE DAVET EDİYORUM'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati'nin "Bizim modelimiz Çin değil Türkiye modeli" açıklamasına ilişkin Akşener, "Şimdi 'Çin modeli değil' dediği zaman Sayın Erdoğan'ın bunu nasıl tanımlayacağı problem olur. Kendisini buradan uyarayım; bu konuda lideri ile konuşmasında fayda var. Yalnız şunu söyleyeyim; Sayın Erdoğan biliyorsunuz, faizle ilgili 'nas' dedi. Bu, dini bir tarif. Şimdi dini tariften Çinli tarife geçtik biz ekonomide ama asıl vahim olan ekonominin başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu 'inşallah', 'maşallah' üzerinden bir tarif var. Ekonomi böyle temennilerle yönetilemez. O ekonominin başına oranın patronu olmak üzere getirilen kişi temenni ederek ekonomiyi canlandıramaz, yönetemez. Kendi varlığı üzerinden bir kefalet ortaya koyamaz. Ekonomiden, hazineden, maliyeden sorumlu bakanlar, devlet hazinesi ile ilgili kefalet koyarlar. Ben bu konuşmaları büyük bir ciddiyetsizlik olarak görüyorum. Hükümeti, sayın bakanın şahsında bütün yöneticileri, acilen ciddiyete davet ediyorum. Türkiye bir devlet krizi yaşıyor dolayısıyla ciddiyete davet ediyorum. Konuşmalarına dikkat etmelerini öneriyorum" dedi.Meral Akşener, Bakan Nebati'nin açıklamaları üzerinden sorulan "İktidardan sürekli 'dış güçler' açıklaması gelirdi ama kendisi 'Dışarıdan herhangi bir saldırı yok, çok net söylüyorum içeride manipülatif, spekülatif işlemler var' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Şimdi 'OHAL ilan edilebilir' diye bir kavram var. Dış güçler işi bırakılmış bir kanara, o zaman iç güçlere gelmiş iş. İç güçler dediğiniz zaman sermaye kontrolünden başlayarak, vatandaşın bankadaki dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır ki bu Türkiye'nin gerçekten çok iflas etmesine sebep olur. Bu konuda herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha öyle bir el uzatma olmasın" yanıtını verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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