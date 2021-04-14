Akşener: "Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz"
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Akşener: "Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in salona girişi Meral Akşener'in İYİ Partiye katılan Resul Akay'a rozet takması Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in salona girişi

Meral Akşener'in İYİ Partiye katılan Resul Akay'a rozet takması

Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: 'Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz'
Akşener: 'Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz'
Akşener: 'Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz'
Akşener: 'Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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