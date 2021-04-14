Akşener: "Her şartta milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz"
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in salona girişi Meral Akşener'in İYİ Partiye katılan Resul Akay'a rozet takması Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in salona girişi
Meral Akşener'in İYİ Partiye katılan Resul Akay'a rozet takması
Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren