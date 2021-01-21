Akşener: HDP ile yan yana gelişimiz söz konusu değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradıkları yönündeki iddialarla ilgili, "Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradıkları yönündeki iddialarla ilgili, "Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Akşener, bir yıldır esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu söyleyerek, "İlçe esnafı ile konuşurken, işsiz genç, emekli, derdi olan kadınla, çiftçi ile de karşılaşıyoruz. Yaptığımız iş önce Meclis'te yaptığım konuşmanın içine koymak, daha sonra arkadaşlarımız bunlarla ilgili araştırma önergeleri, soru önergeleri veriyorlar" dedi.

'GÜNDEMDE ÜMİT ÖZDAĞ YOKTU'Akşener, Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında "Beni tekrar atacaklar" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Gerekçeli karar dün ulaştı. Dün Genel İstişare Kurulu (GİK) toplandı. GİK'in gündemi önceden ilan edilir. Gündemde bu konuya dair herhangi bir şey yoktu" diye konuştu.'HDP İLE YAN YANA GELİŞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'Akşener, bir gazetecinin İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine "O iddia işte. Bakın bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil; bu çok enteresan bir şey, bir başka yün yumağı da bu. HDP, 24 Haziran'da seçimlere ayrı girdi; 3'üncü parti olarak çıktı. Türkiye'de siyaseti eğer matematik olarak takip ederse insanlar ne olduğunu görür. Bakın tekrar söylüyorum; ayrı girdi ve 3'üncü parti olarak çıktı, herkesin buraya dikkat etmesi lazım. Sonra yerel seçimler geldi. 31 Mart seçimlerinde hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi ayrı girdi. Biz sadece CHP ve İYİ Parti birlikte girdik seçimlere. Hatta daha ilginç şeyler oldu. Bizim birçok yerde çok az farkla kaybetmemize sebep olan ki onu HDP'nin yöneticileri de söylüyor; bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı ve çok asıldı" diye konuştu.'ZİYARET EDEBİLİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı Saadet Partili isimlerle görüşme yapmasının hatırlatılması üzerine Akşener, "Ziyaret edebilir tabii ki. Çok eski bir hukukları var. Zaten Saadet Partisi'ne yönelik ağır bir dil kullanılıyordu, o ayıptı. Ama esas mesela şu ki bugün bu ziyaretlerin çok üst perdeden yapılmasının nedeninin nezaketin dışındaki kısımlarına bakarsak, seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz" dedi.

Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajının makul düzeye indirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasını ise, "Yüzde 5'i biz de savunuyoruz parti olarak. Ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor ne yapıyor onları bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU