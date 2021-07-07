Akşener: "Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek"
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Akşener: "Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tayfun Erden'e rozet takması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tayfun Erden'e rozet takması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: 'Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek'
Akşener: 'Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek'
Akşener: 'Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek'
Akşener: 'Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Akşener: "Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek" - Haberler
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