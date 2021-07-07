Akşener: "Hayatın her alanında ağır sorunlar yaşadığımız bir gerçek"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tayfun Erden'e rozet takması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tayfun Erden'e rozet takması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu