Akşener: Görüşmeleri İttifak Değil, Sınırlı Güç Birliği Olarak Görüyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim için ittifak görüşmelerine ilişkin, "Devam eden görüşmeleri bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Parti'ye oy vermiş olan 5 milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa teşekkür edilip, yol haritası çizilir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, ekonomideki gelişmelerle ilgili "Öyle bir manzara çiziyorlar ki gözlerimiz kamaşıyor. Bilmeyen zanneder ki vatandaş yağ ve bal ile besleniyor. O kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Kimse bir giydiğini bir daha giymiyor. Anlatılan tablo bu. 'Kırk kere söylersek millet inanır' diye düşünüyorlar. Türkiye ilk defa ekonomik kriz yaşamıyor. Ama ilk defa bir iktidar, milletin gözünün içine baka baka krizi inkar ediyor. İlk defa bir iktidar, inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Daha geçen hafta bir bakan, ekonomik tablodan yine Amerika'yı sorumlu tutuyor. Bakıyoruz; Erdoğan 2 gün sonra Arjantin'de ABD Başkanı Trump'a 'Sevgili dostum' diyor. Adını koyun da dost mu düşman mı bilelim kardeşim. İçeride başka, dışarıda başka oynuyorsunuz; bedeli de millet ödüyor. Haberin var mı, yeni bir terör örgütü oldu? SOTÖ; Soğan Terör Örgütü. Dolayısıyla Türk ekonomisine saldıran dış güç masalı artık tutmuyor. O yüzden, depodaki ürün yüzünden 'stokçu' diyerek çiftçiyi suçladılar. Yetmedi; 3 liraya aldığını 2 liraya satmıyor, diye esnafı suçladılar. Yetmedi; çok et yiyor, diye milleti suçladılar" diye konuştu.

'ARTIK MİLLET AĞLIYOR BİRAZ DA SEN DİNLE'

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatan Akşener, "Enflasyon yükselmesin, diye aldıkları önlem; hesabı yapan TÜİK'in başkan yardımcısını görevden almak. Sonuç? İşte dün kasım ayı enflasyonu açıklandı. Allem ettiler, kallem ettiler enflasyonu bir tık düşürdüler. Neye göre gerileme? 2017 yılı enflasyonu yüzde 11,9. Şu anda yüzde 21,6. Neredeyse 2 katı. Enflasyon geriliyormuş. Ne demişler? Doğru pabucunu giyene kadar yalan, dünyayı dolaşır. Neresi umut veriyor bu tablonun? Yetkiyi aldın. Milletle uğraşmayı bırak. Enflasyonla faizle işsizlikle uğraş. O makam ağlayıp, sızlanma yeri değil. Orası şikayet etme yeri değil. 16 yıldır sen ağladın, millet dinledi. Artık millet ağlıyor, biraz da sen dinle. Enflasyon yüksek çıkınca TÜİK'tekileri görevden alıyor. Yolsuzluklar raporlanınca Sayıştay'dakileri görevden alıyor. 'Soğanda stokçuluk yok' diyen Rekabet Kurulu üyelerini de ilk fırsatta görevden almaya kalkar. Erdoğan düzeni böyle. Yolsuzluk yapana dokunmaz. Ehliyetsize, liyakatsize dokunmaz; ama sözünün üstüne söz edeni yerinde tutmaz" dedi.

Meclis'te verdikleri araştırma önergelerinin sürekli reddedildiğini kaydeden Akşener, "Neymiş efendim? İYİ Parti Meclis'e sürekli kanun teklifi sunuyormuş, araştırma önergesi veriyormuş. İYİ Parti'liler ne yapacaktı? Yan gelip yatacak mıydı? 'Muktedire 13 uçak daha alalım' desek tereddüt etmeden el kaldırırlar. 'Bin 100 oda yetmez, 5 bin odalı yeni saray yapalım' desek önergemizi öne alırlar. 'Yandaşlara vergi affı çıkaralım' desek hadi eller havaya yaparlar. Fıtrat bu. Memleketin iyiliği için ne teklif getirsek birlikte reddediyorlar. Hele de milli meselelerdeki önerilerimize yanlarına HDP'yi de alıp, 'ret ittifakı' kurup, 'Hayır' diyorlar" diye konuştu.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN KOCAMAZ'DAN BOZKURT İŞARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimde Isparta, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar ve Mersin'den belediye başkanı adayı olarak gösterilecek isimleri açıkladı. MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kürsüde bozkurt işareti yaptı. Kocamaz, İYİ Parti'nin yerel seçimde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı.

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ 5 MİLYON SEÇMENİN HAKKINI KORUMAK'

Yerel seçime yönelik ittifak görüşmelerine ilişkin Akşener, "Gelelim seçim ittifakları denilen meseleye. Öncelikle belirteyim ki devam eden görüşmeleri bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Parti'ye oy vermiş olan 5 milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa teşekkür edilip, yol haritası çizilir. Muhataplarımız da biz de meseleye böyle bakıyoruz. Başkalarının tavrı sizleri yanıltmasın. Sac ekmeği gibi dönüp durarak, siyaset yapılmaz. İYİ Parti; papatya falı açar gibi bir 'Adayım yok' bir 'Adayım var' diyerek, siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse yola tek başına çıkan İYİ Parti, teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir. Medeni bir şekilde yürüyen bu sürecin yakın zamanda sonuçlanacağını bilmenizi isterim" dedi.

'ÖDENEN BEDELLER HAKK'IN DİVANINDA YAKANIZDA OLACAK'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ergenekon davasında açıklanan mütalaa ile ilgili "Savcı mütalaasını verdi ve 'Ergenekon diye bir terör örgütü yoktur' dedi. Sayın Erdoğan da bu kumpas davası için 'Savcısıyım' diyordu. Ama 10 yıl sonra anladı ki böyle bir örgüt yokmuş. E buna da şükür. Ben neresiyle ilgileniyorum biliyor musunuz? Uydurdukları isim bile Türk tarihini hedef alıyordu. Ergenekon adını bilerek, isteyerek, taammüden koydular. Türk'e dair ne varsa kirletmeye ant içmişlerdi. Biz bu tezgahı niçin kurduklarını bilenlerdeniz. Bu kumpasla başlayan süreç, Habur'daki rezalet ile Dolmabahçe ile Megri Megri ile çadır mahkemeler ile devam edip, 15 Temmuz'la sonuçlandı. Ödenen bedeller, çekilen acılar, bu dünyada kurtarsanız bile Hakk'ın divanında yakanızda olacak" diye konuştu. - Ankara