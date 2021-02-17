Akşener: Gara'da, PKK'ya operasyon milli bir meseledir
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Akşener: Gara'da, PKK'ya operasyon milli bir meseledir

17.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:12
Akşener: Gara'da, PKK'ya operasyon milli bir meseledir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gara'da lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin sözlerine dikkat etmesi gerekir" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısından konuştu. Akşener, Irak'ın kuzeyi Gara'da 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK' tarafından şehit edilmesi nedeniyle 10 şehre ateş düştüğünü, milletin yüreğinin yandığını söyledi. Akşener, "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ancak bu dikkat, yapılan bir yanlış varsa, bir hata varsa, üzerini örtmek için bahane olamaz. Bugüne kadar, bu tür operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin, neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Çok daha beter cehennemlere, sessizce süzülüp, teröristin hakkından gelip, güvenle çıkan kahramanlarımız, bu kez, neden böyle bir sonuçla karşılaştı, anlamak isteriz. Bu işte, siyasetin parmağı var mı, yok mu bilmek isteriz" dedi.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR'Akşener, terör örgütünün alıkoyduğu Türk vatandaşlarına 'esir' denilemeyeceğini belirterek, "Devletin zirvesi, bu ülkenin kahraman evlatları için 'esir' kelimesini kullanamaz. Siz hiç yabancı devlet görevlilerinin, kaçırılan vatandaşları için 'esir' dediğini duydunuz mu? Ciddiyet sahibi görevlilerden bunu duyamazsınız, çünkü bunun bir sebebi vardır. Esir, savaşta alınan tutsaktır. Türkiye savaşmıyor, Türkiye terörle mücadele ediyor" diye konuştu.

13 Türk vatandaşını teröre şehit verdiklerini söyleyen Akşener, "Milletimizin canı yanıyor. Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun? Rengini, şehitlerimizin, o kahramanlarımızın kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı, yarıya indirmemekle, neyin hesabını yapıyorsun?" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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