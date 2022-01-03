Akşener: "Erken seçim değil derhal seçimi getir"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Törene katılanlar MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Törene katılanlar MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)