Akşener: "Erken seçim değil derhal seçimi getir" - Haberler
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Akşener: "Erken seçim değil derhal seçimi getir"

AA - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Törene katılanlar MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Törene katılanlar MERSİN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu. (2)

Akşener: Erken seçim değil derhal seçimi getir

Akşener: Erken seçim değil derhal seçimi getir

Akşener: Erken seçim değil derhal seçimi getir

AA - Son Dakika Haberleri

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