Akşener: Erbakan'dan Öğrendiğim En Önemli Şey Gerçekten Milli ve Yerli Olmak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Rahmetli Hocamız ile birlikte çalışma onurunu yaşadım ve o dönemde de çok şeyler öğrendim. Öğrendiğim önemli şey, milli ve yerli olmak, ama gerçekten milli ve yerli olmak. 'Milli ve yerli' diye diye milli ve yerli ne varsa satan riyanın karşısında gerçekten milli duruş sergilemek. Bu Hocamızın en önemli mirasıdır" dedi.

Saadet Partisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 'Nezaket ve Dürüstlük' temasıyla gerçekleştirilen 'Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Meral Akşener, "Siyasette zarafetin, siyaset dilinde nezaketin ne kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olan bir büyük siyasetçiyi, Necmettin Erbakan Hocamızı anıyoruz. Türk siyasetine bir süredir hakim olan nobranlığın ülkemiz ve milletimiz için nasıl bir büyük tehlike olduğunu daha maalesef yaşayarak öğreniyoruz. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Sayın Necmettin Erbakan'ın en gergin en kritik günlerde bile vazgeçmediği üslubu bugün daha iyi anlıyorum ki çok kıymetliymiş" dedi.

Akşener, Türkiye'nin sahip olunan değerlerin kıymetinin yeni anlaşıldığı bir dönemden geçtiğini belirterek, "Allah sonumuzu hayır etsin. Ömrünü milletine ve milletinin kalkınmasına adamış bir siyasetçinin ardından söylenecek o kadar çok söz var ki; ancak ben bize yıllar önce yaptığı bir uyarıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Rahmetli Hocamız, değerli merhum başbakanımız bugünün iktidar sahipleri için 'Seçimlerden önce biz Necmettin Erbakan'ın talebesiyiz. Partiyi kurma görevini ondan aldık dediler, seçimin ardından gömleği değiştirdiler, önce BOP eş başkanı oldular. Sonra gidip lobilerden cesaret madalyası aldılar, sonra gidip bir üniversiteden fahri doktora alıp elbiseyi giydiler. O elbise neydi biliyor musunuz? Söylemeyeyim. Milli görüş gömleğini çıkarıp o gömleği giydiler ve tüm bu güçlere emir komuta merkezim dediler. Bunların gömlek değiştirmesi işte budur' demişti. Rahmetli Erbakan Hocamızın sözleriyle bize yapılan bir uyarı ve rahmeti Hocamızın en önemli tespiti de 'Sizi gidi faizciler sizi' oldu" diye konuştu.

'BUNLAR ELDEKİNİ, AVUÇTAKİNİ SATIYORLAR'

Erbakan'ın hazırladığı projelerin, öğrencisi olduğunu iddia edenler tarafından birer birer satıldığını aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Şimdi yanımızda olsaydı önce ben ona sorardım; 'Hocam talebeniz olduklarını iddia ediyorlar ama sizi hep yanlış anlamışlar bunlar tembel öğrenciymiş. Siz hayatınız boyunca milli sanayiden ağır sanayi hamlesinden söz ettiniz, milli silah sanayimiz güçlensin diye projeler hazırladınız bunlar milletin dişiyle tırnağıyla kurduğu fabrikaları satıyor. İşte son örnek Adapazarı'ndaki tank fabrikası. Siz o fabrikalarla bir memleket hayali kurdunuz, bunlar eldekini avuçtakini satıyor.' Hayatım boyunca birlikte çalışma onurunu yaşadım ve o dönemde de çok şeyler öğrendim rahmetli Hocamızdan öğrendiğim önemli şey, milli olmak ve yerli olmak ama gerçekten milli ve yerli olmak. 'Milli ve yerli' diye diye milli ve yerli ne varsa satan riyanın karşısında gerçekten milli duruş sergilemek. Bu Hocamızın en önemli mirasıdır."

- Ankara

Kaynak: DHA