Akşener: "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin, üretimin temeli"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması Tanıtım filminin izlenmesi Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması Akşener'in kürsüden inmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral...
16.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:04
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması
Tanıtım filminin izlenmesi
Akşener'in kürsüye çıkması
Akşener'in konuşması
Akşener'in kürsüden inmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenen "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panelde konuştu.
Kaynak: AA