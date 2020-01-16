Akşener: "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin, üretimin temeli"
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Akşener: "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin, üretimin temeli"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantının yapıldığı salona gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması Tanıtım filminin izlenmesi Akşener'in kürsüye çıkması Akşener'in konuşması Akşener'in kürsüden inmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral...

16.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:04
Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı 'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partililerle selamlaşması

Tanıtım filminin izlenmesi

Akşener'in kürsüye çıkması

Akşener'in konuşması

Akşener'in kürsüden inmesi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenen "Enerjide 'nin Yönü" konulu panelde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin, üretimin temeli"
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