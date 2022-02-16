Akşener: "Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini söylemiştik" - Haberler
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Akşener: "Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini söylemiştik"

AA - Politika
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İYİ Parti Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Salonda bulunan partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

İyi Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salonda bulunan partililer TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. (5)

Akşener: Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini söylemiştik

Akşener: Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini söylemiştik

Akşener: Enerji arzının sürekliliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini söylemiştik

AA - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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