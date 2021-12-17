Akşener: Ekonominin patronu güvendir (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Karagöz Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Akşener, il il gerçekleştirdiği ziyaretlerde temel amacının esnafın sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi. Akşener, ziyaretleri sırasındaki toplantıların vatandaşların sesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

Konuşmasının ardından iş yerlerini gezen Meral Akşener, esnaflarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.