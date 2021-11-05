Akşener'e tepki gösteren kişiye Türkkan'dan küfür (2)

BİNGÖL (DHA) - ŞEHİT YAKINI, İYİ PARTİLİ TÜRKKAN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret sırasında, çobanlık yaparken şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin, HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı Gümren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kendisine küfrettiği iddiası üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. 1997 yılında Bingöl'ün Gözer yaylasında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinde, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi, ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ise Gümren'in boynuna sarılarak bir süre dinlediği ve kendisine küfrettiği öne sürüldü. Akşam saatlerinde Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gümren, Türkkan hakkında şikayetçi oldu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen ise milletvekilinin bu akşam özür dileyip, istifası etmesi gerektiğini belirterek, "Şehit ailemize geçmiş olsun diyorum. Şehit ailelerimiz siyasetin malzemesi değildir, şehit ailelerimize Türkiye'nin neresinde kim tarafından haksız uygulama yapılırsa, PKK terör örgütü desteklenirse, PKK'nın siyasal uzantılarıyla ilgili destek veren siyasilerin açıklamaları olursa bugün ki kardeşimizin yaptığı gibi iyi niyetli bir şekilde gittikleri yerde tepkilerle karşılaşmaları doğaldır. Siyasiler ucuz sözler kullanmamalı, siyasiler kendilerine oy istedikleri vatandaşa küfretmemelidir. Şehit ailelerimiz Meral Akşener'in ve partisindeki bazı yetkililerin HDP ile kahvaltı programı ve benzeri kullandıkları ifadelerden dolayı arkadaşımız zamanında sosyal medyada tepkisini dile getirmiş. Bu tepkiden dolayı da Akşener kendisini mahkemeye vermiştir. O mahkeme süreci devam ederken Akşener'in buraya geleceğini öğrenen şehidimizin yakını, 14 yaşındaki kardeşi biz şehit aileleri olarak acımızı her gün yaşıyoruz. Bu acımızı yaşarken HDP'ye destek verenler bugün olduğu gibi yarın da Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizi karşınızda bulacaksınız. Lütfü Türkkan, özrün kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle tüm şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelisin. Bu küfür sadece bu kardeşimize yapılmadı o yüzden biz sağa sola bakmadan kendisinin bir an önce bu akşam siyasetten çekilmesi lazım. Çıkıp ben bu kardeşimize küfrettim ve özür dilerim demesi lazım. Bütün siyasi partililer Bingöl ve diğer illerde siyasi faaliyetlerini yürütebilirler. Bizde bu duruma saygı gösteririz" diye konuştu.