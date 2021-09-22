Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı "FETÖ'cü " dedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi.

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne süren kişi, Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini talep etti.