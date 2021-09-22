Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı 'FETÖ'cü ' dedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı "FETÖ'cü " dedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Çatalca'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne söyleyen kişi yardım istedi.

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini öne süren kişi, Akşener'den KHK'lıların sorunlarını dile getirmesini talep etti.

Akşener'le bir süre konuşan bu kişinin, FETÖ'nün haber leşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,  "Meral Hanım'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haber leşme aracı Bylock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik, yalancı, bir FETÖ'cüdür" ifadelerini kullandı.


Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı FETÖ'cü dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı FETÖ'cü dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı FETÖ'cü dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı FETÖ'cü dedi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Koşuyu bitirmekte ısrar eden yarışmacı, bitiş çizgisinden sonra hastaneye kaldırıldı

Koşuyu bitirmekte ısrar eden yarışmacı, bitiş çizgisinden sonra hastaneye kaldırıldı

 Almanya'yı karıştıran mektuplar! Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste aşkını ilan etmiş

Almanya'yı karıştıran mektuplar! Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste aşkını ilan etmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cristiano Mesut Özil
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Memduh Büyükkılıç Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı 'FETÖ'cü ' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:35:20. #1.12#