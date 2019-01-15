Akşener'den Trump'a tepki: Hadsizlik, büyük terbiyesizlik ve talihsizlik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'ın dün Türkiye ile ilgili attığı twit için "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'ın dün Türkiye ile ilgili attığı twit için "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir." dedi.
Kaynak: Dunya.com