Akşener'den Trump'a tepki: Hadsizlik, büyük terbiyesizlik ve talihsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'ın dün Türkiye ile ilgili attığı twit için "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir.

Akşener'den Trump'a tepki: Hadsizlik, büyük terbiyesizlik ve talihsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trump'ın dün Türkiye ile ilgili attığı twit için "Trump'ın Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük hadsizliktir, büyük terbiyesizliktir, büyük talihsizliktir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et