Akşener'den Siirt'e şehit olan uzman çavuş Erdem için başsağlığı
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Akşener'den Siirt'e şehit olan uzman çavuş Erdem için başsağlığı

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Akşener'den Siirt'e şehit olan uzman çavuş Erdem için başsağlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye dileklerini iletti.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'in Eruh ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye dileklerini iletti.

Akşener, sosyal medya hesabından, "Siirt'te alçak terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Erkan Erdem'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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