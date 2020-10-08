Akşener'den selin vurduğu Giresun'a ziyaret (2)

GİRESUN ESNAFINA ZİYARETİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesi ziyaretinin ardından Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

GİRESUN ESNAFINA ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesi ziyaretinin ardından Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, burada da sohbet ettiği esnafın taleplerini dinleyerek notlar aldı. Akşener, ziyaretinin ardından kentten ayrılıp, Samsun'a geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN