Akşener'den selin vurduğu Giresun'a ziyaret (2)
08.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:41
GİRESUN ESNAFINA ZİYARETİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesi ziyaretinin ardından Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.
GİRESUN ESNAFINA ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesi ziyaretinin ardından Giresun'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener, burada da sohbet ettiği esnafın taleplerini dinleyerek notlar aldı. Akşener, ziyaretinin ardından kentten ayrılıp, Samsun'a geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN