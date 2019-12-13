Akşener'den şehit Esma Çevik'in ailesine taziye ziyareti

13.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'e, taziye ziyaretinde, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, İstanbul Milletvekili Ahat Andican ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu eşlik etti.

Kaynak: AA