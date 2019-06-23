Akşener'den seçim değerlendirmesi - İSTANBUL

Akşener'den seçim değerlendirmesi - İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "23 Haziran seçimi, 31 Mart'taki seçim sonucunu, hukuksuzca ve keyfi olarak yok sayan, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır." dedi.

Kaynak: AA
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