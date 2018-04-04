Akşener'den 'Sanatçı' Eleştirisi: Erdoğan'a Yakıştıramadım

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki sanatçılarla yaptığı Hatay ziyareti ve kamuflaj giymesiyle ilgili "Ben Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz." dedi.