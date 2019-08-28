Akşener'den Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

28.08.2019 23:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan 85 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın vefatına ilişkin, "Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam ben kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, akşam saatlerinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk da eşlik etti.

"Kutup yıldızımızı kaybettik"

Kafalı ailesine başsağlığı dileyen Akşener, cenaze evinden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rahmetli Kafalı'nın talebesi olduğunu belirten Akşener, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyzaldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, ben kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Öte yandan, Prof. Dr. Kafalı'nın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.

Kaynak: AA