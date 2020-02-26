: Akşener'den partisindeki istifalara ilişkin değerlendirme

26.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki istifalara ilişkin, "Siyaset prensipler üzerinden yapılır. Dolayısıyla birinci prensip istifa tek taraflı bir beyandır. O kişinin, seçmeniyle olan durumunu ilgilendirir." dedi.

Balıkesir programı kapsamında Sındırgı ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Akşener, esnafın istek ve sıkıntılarını dinlemek için gezdiğini söyledi.

Akşener, programlarında esnafın, kadınların, işsizlerin, hayvancılıkla uğraşanların ve sanayicilerin problemlerini öğrendiğini, her salı günü Mecliste yaptığı konuşmasında bu konuları dile getirdiğini ifade etti.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un partisinden istifa etmesine değinen Akşener, istifanın tek taraflı bir irade beyanı olduğunu söyledi.

Akşener, siyasi hayatı boyunca hiçbir siyasetçinin ailesi, karakteri, namusu ve şerefi hakkında konuşmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bununla da gurur duyuyorum. Siyaset prensipler üzerinden yapılır. Dolayısıyla birinci prensip istifa tek taraflı bir beyandır. O kişinin seçmeniyle olan durumunu ilgilendirir. Sayın Ok'a kadar bizim birkaç arkadaşımız istifa etmişti, onların hakkında da incitici, rencide edici bir tek kelime etmedim. Dolayısıyla kendisine hayatta başarılar diliyorum, yine de bir şey söylemeyeceğim.

Bazen sabretmek gerekir. En iyi cevap vatandaştır, cevabın sahibi vatandaştır. En iyi cevap zamandır. Dolayısıyla ben o prensibimi çiğnemeyeceğim."

Konuşmanın ardından İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, Akşener'e İYİ Parti logolu plaket, Tuna'nın eşi İlknur Tuna da Akşener'in dünyaya yeni gelen torunu için oyuncak bebek hediye etti.

Akşener, İYİ Parti Altıeylül ve Karesi İlçe Başkanlıklarını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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