Akşener'den Oltu Teşkilatına yakın ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akşener'den Oltu Teşkilatına yakın ilgi

Akşener'den Oltu Teşkilatına yakın ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Doğu Anadolu turu kapsamında Sivas ve Erzincan'dan sonra Erzurum'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oltu'da teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Doğu Anadolu turu kapsamında Sivas ve Erzincan'dan sonra Erzurum'a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oltu'da teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Kalabalık bir heyetle Erzurum'a çıkarma yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Akşener'e ziyaretleri sırasında İyi Parti Oltu İlçe Teşkilatı da eşlik etti.

Bu arada Oltu Teşkilatı ile yakından ilgilenen Genel Başkan Meral Akşener, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ERZURUM

Akşener'den Oltu Teşkilatına yakın ilgi
Akşener'den Oltu Teşkilatına yakın ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın
16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Meral Akşener Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Demet Akalın Burcu Esmersoy Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akşener'den Oltu Teşkilatına yakın ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:18:55. #1.14#

title