Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
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Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)

12.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:05
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)

ARTUKLU VE KIZILTEPE İLÇELERİNE ZİYARETİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'deki temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçeleri ziyaretinin ardından Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki esnafla bir araya geldi.

ARTUKLU VE KIZILTEPE İLÇELERİNE ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mardin'deki temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçeleri ziyaretinin ardından Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki esnafla bir araya geldi.  

Güneydoğu gezisine dün Şanlıurfa'dan başladığını ve bunu önümüzdeki günlerde bütün bölgeyi kapsayacağını söyleyen Akşener, "Güneydoğu gezimize Şanlıurfa'dan başladık. Bugün de Mardin'deyim. Sonra sırasıyla bütün Güneydoğu'yu bu şekilde ilçe ilçe gezeceğim" dedi.

Akşener, Kızıltepe ile Artuklu'da esnafın sorun ve talebini dinledikten sonra  Mardin'den ayrıldı.

Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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