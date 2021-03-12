Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
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Akşener'den Mardin esnafına ziyaret

12.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde geldiği Mardin'de, esnafı ziyaret etti.

Akşener'den Mardin esnafına ziyaret

Selim KAYA- Burak EMEK/MARDİN, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde geldiği Mardin'de, esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Akşener, temasları kapsamında Midyat ve Ömerli ilçelerindeki esnafa yaptığı ziyarette, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, iktidarı eleştirmeye gelmediğini, sadece esnafı dinlemeye geldiğini söyledi. Akşener, "Buraya partimi övmeye, anlatmaya değil esnafın sorunlarını dinleyip, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya geldim" dedi.

Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret
Akşener'den Mardin esnafına ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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