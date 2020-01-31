Akşener'den İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatili yorumu: O tür konuların kararını seçmen verir (2)

31.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:16

AKŞENER TORBALI'DA ESNAFI GEZDİ, SORUNLARI DİNLEDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir turu kapsamında bugün Torbalı'yı ziyaret etti. Torbalı Belediye Binası'nın önünde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milleti dinlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Akşener'e Torbalı ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da eşlik etti. Torbalı Belediyesi Mehter Takımı ile belediye binası önüne gelen Akşener'i Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur karşıladı.

Kaynak: DHA

'BAYRAĞA EL UZATANIN ELİNİ ÇATIR ÇUTUR KIRARIZ'Elinde Türk bayrağı ile alana giren Akşener, Yunan vekil Ioannis Lagos'un bayrak yakma eylemini hatırlatarak, "Şundan emin olun bu bayrağa uzanan elleri 82 milyon bir olur çatır çutur kırarız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.UYGUR'DAN AKŞENER'E KÖRÜKLÜ ÇİZMEBelediye binası önündeki konuşmasından sonra Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un makamına geçen Akşener burada, başkan ile bir süre sohbet etti. Başkan Uygur, Akşener'in ziyaretle kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Bir siyasetçi olmaktan öte bir vatandaş olarak Sayın Meral Hanım'a Millet İttifakı'nın bir parçası olduğu için teşekkür ediyorum" dedi. Akşener'i Pazar günü yapılacak olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne de davet eden Uygur, Akşener'e devecilerin geleneği olan körüklü çizme, tesbih ve üzerinde Akşener'in adının yazdığı deveci yağlığı ile ilçeyi temsil eden ürünlerden oluşan bir paket hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Akşener de Başkan Uygur'a İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Akşener, belediyedeki ziyaretinin ardından esnafı gezmeyi sürdürdü.İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),