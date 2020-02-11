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Akşener’den İdlib mesajı: Gereğini yapın

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın" diye konuştu.

11.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:05
Akşener’den İdlib mesajı: Gereğini yapın

İYİ Parti lideri , "Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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