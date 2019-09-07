Akşener'den Diyarbakır'da eylem yapan annelere: Çözüm adresi bir partinin kapısı değil

07.09.2019 19:30

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailelerin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "O annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır." değerlendirmesi yaptı.



Akşener, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırıldığını iddia ettikleri çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemindeki aileler hakkında yazılı açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle