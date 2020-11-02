Akşener'den Davutoğlu'na tebrik telefonu
02.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, görüşmede Davutoğlu'nu kutlayarak başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak