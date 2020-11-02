Akşener'den Davutoğlu'na tebrik telefonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akşener'den Davutoğlu'na tebrik telefonu

02.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:14
Akşener'den Davutoğlu'na tebrik telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, görüşmede Davutoğlu'nu kutlayarak başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

İlgili Haberler

Dost ülkelerden Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Dost ülkelerden Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin olağan kongresinde konuştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin olağan kongresinde konuştu
Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yeniden genel başkanı seçildi
Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yeniden genel başkanı seçildi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gökhan Töre Mbaye Diagne Eddie Newton Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akşener'den Davutoğlu'na tebrik telefonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 14:14:35. #1.14#
title