Akşener'den Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu ve Şenol Sunat ile Genel Sekreter Uğur Poyraz da bulundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası Akşener ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, "Sayın Akşener çok saygı değer heyeti ile birlikte partimize, genel merkezimize hayırlı olsun ziyaretine geldi. 'Hayırlı olsun' ziyareti başlı başına değerlidir; ama bu aynı zamanda Türkiye'nin son derece kritik süreçlerden geçtiği bir dönemde kapsamlı bir istişare yapmamıza da vesile oldu. Sayın Akşener bizim her zaman şahsi olarak da yakından tanıdığımız, 1990'lı yıllarda verdiği mücadeleyi ben akademik hayattayken taktirle takip ettiğim, daha sonraki dönemde de siyasette, hep düşündüğünü savunan, savunduğu konularda da dirayetli ve kararlı bir şekilde duran kimliği ile Türk siyasetine önemli bir damga vurmuştur. Hayırlı olsun temennileri için teşekkür ediyorum" dedi.Akşener ise karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını bildirerek, "Biz muhalefet partileri olarak elbette oy almak için her seçmene ulaşmak için gayret sarf eden siyasi organizasyonlarız. Bu yönüyle rekabet ediyoruz. Ama Türkiye'de uzun zamandır ortak noktaların, müştereklerin ortadan kalktığı ki demokrasinin temel ilkesidir müştereklerin öne çıktığı bir rejim olarak tanımlanır. Buna karşılık ayrışma noktaları, ihtilaf noktalarının öne çıktığı bir anlayışla yönetiliyor Türkiye çok uzun zamandır. Dolayısıyla biz işbirliği içerisinde rekabet anlayışını bugün uzun uzun konuştuğum için sizinle de paylaşıyorum; bunun hayata geçirilmesinin Türkiye'ye nefes aldıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA