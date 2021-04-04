Akşener'den bildiri tepkisi: "Bu bir zevzekliktir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, gece bir bildiri yayınlamışlar.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayımladığı bildiri hakkında Parti Genel Merkezinde basın açıklaması düzenledi. Akşener, İYİ Parti'nin her zaman demokrasisinin yanında, vesayet ve diğer odakların karşısında olduğunu belirtti.

"Bu bir zevzekliktir"

Bildiriyi eleştiren Meral Akşener, "Şimdi sabah bir uyandık. Emekli amirallerin canı sıkılmış, gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" ifadelerini kullandı.

Emekli amirallere çağrıda bulunan Akşener, "Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve varsa siyasi partilerin içerisinde o bilgileri o görgüleri kamuoyuyla paylaşabilirler. Vatandaşımızın derdine çare olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasetini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler ama bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hadleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler. Zamanın içinde söyler hem de en sert biçimde söyler. Ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı