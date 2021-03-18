Akşener'den Biga'da
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Akşener'den Biga'da

18.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:05
Akşener'den Biga'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale programı çerçevesinde Biga'ya gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale programı çerçevesinde Biga'ya gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener'i, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Başkanı Rıdvan Uz, İYİ Parti ilçe başkanı Mahmut Aydemir, Grup Sözcüsü Mehmet Tamer Ergün ve partililer karşıladı. Akşener, "Oy istemeye gelmedim. Sadece sizin derdinizi öğrenmeye geldim. Siyasette rekabet olduğunda sizin üzerinizden seçmen velinimet olduğunda bakılıyor. Sizlerden çok şey öğrendim. Esnaf elektrik parasından çok şikayet ediyor. Kovid ile beraber işlerin çok düştüğünü, kira olan yerlerde stopajdan çok şikayet vardı. Eleman çalıştırıyorsanız yanınızda onun sigortasından çok şikayet vardı. Pandemi girdi vaziyet nedir?" diye sordu.

Esnaf ise, faizlerin yüksekliğinden ve işlerin durgunluğundan yakınarak, "Üre gübresi 160 lira, geçen sene 90 lira idi. Yüzde 80 artış oldu. Devletten destek yetersiz. Çiftçi zarar ediyor" diye dert yandı.

Akşener, daha sonra Çanakkale'ye hareket etti. - ÇANAKKALE

Akşener'den Biga'da
Akşener'den Biga'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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