Akşener'den Ankara'da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti
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Akşener'den Ankara'da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti

Akşener'den Ankara'da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener, taziye çadırında baba Osman Yalçın ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Taziyede okunan Kur'an-ı Kerim'i aileyle dinleyen Akşener, Emirhan Yalçın'ın küçük kardeşi Polat Yalçın ile de ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Akşener'den Ankara'da bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti - Haberler
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