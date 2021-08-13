Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti
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Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralandıktan sonra

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener, taziye çadırında baba Osman Yalçın ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Taziyede okunan Kur'an-ı Kerim'i aileyle dinleyen Akşener, Emirhan Yalçın'ın küçük kardeşi Polat Yalçın ile de ilgilendi.

Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti
Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti
Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti
Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Akşener'den bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti - Haberler
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