Akşener'den AK Parti'ye Game of Thrones göndermesi: Winter is coming

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından ülkede yeni bir dönemin başladığını ifade ederek AK Parti'ye popüler dizi Game of Thrones'tan (Taht oyunları) bir gönderme yaptı. "AK Parti için o mahur beste çalıyor, kış geliyor. Yani 'Winter is coming'." diyen Akşener, iktidar partisinin sonunun yakın olduğunu söyledi.

Akşener, seçimler ile alakalı olarak; '23 Haziran'da Türk milletinin bir karar verdiğini söyledi' ve 'egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milleti' tebrik etti. Euronews.com'da Görüntüle